Mauricio de Sousa, criador da Turma da MônicaLailson dos Santos/ Divulgação

Publicado 14/06/2022 15:48

Rio - Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica, se divertiu com a coincidência do novo técnico do Vasco da Gama ser seu xará. Em um bate-papo com o Dia, na tarde desta terça-feira, o desenhista e escritor também falou sobre o interesse do Flamengo em contratar o atacante Everton Cebolinha.

Mauricio admite que não leva jeito para ser técnico de futebol. No entanto, ele relembra alguns craques do esporte que já se tornaram personagens de suas histórias. "Apesar de eu não ser técnico de futebol, dá pra saber que minha turminha adora esse esporte. Não foi atoa que tivemos o Pelezinho, Ronaldinho Gaúcho e Neymar em nossas historinhas. E nossas redes sociais sempre estão antenadas em tudo o que acontece no momento", comenta.



O desenhista, inclusive, cita seu personagem bom de bola. "O Cascão é o que mais gosta de jogar futebol da turminha. Mas continuo técnico de minha equipe de craques de desenhistas e roteiristas", diverte-se. Quando o assunto volta para o futebol carioca, Mauricio deseja: "Boa sorte ao Vasco e se o Everton "Cebolinha" chegar ao Flamengo também!".