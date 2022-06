Rafael Moura atuou pelo Botafogo na Série B de 2021 - Divulgação

Rafael Moura atuou pelo Botafogo na Série B de 2021Divulgação

Publicado 14/06/2022 15:28

No lugar dos gramados, a areia. Mas com a mesma determinação em busca de vitórias, de bons resultados. O atacante Rafael Moura, 39 anos, artilheiro em diferentes clubes pelo País, como Atlético Mineiro, Corinthians, Botafogo e Fluminense, vem se dedicando ao Beach Tennis desde fevereiro deste ano.



E, agora, o mineiro estará participando do maior torneio oficial do mundo da modalidade. Ao lado do também mineiro Gustavo Gomes, de apenas 16 anos, Moura disputará o qualifying do ITF Sand Series Decathlon Brasília Classic’22. O evento será realizado na área externa da Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (DF), a partir desta quarta-feira (15), com o quali, e até o domingo (19), atração especial no feriado prolongado de Corpus Christi.

“Uma grande expectativa. Nosso foco, primeiro, é ganhar esse jogo inicial do quali, para depois pensar em avançar mais, chegar à chave principal. Participar de um torneio desse nível será uma grande experiência para nós. Temos treinado bastante, aqui em Belo Horizonte (MG), e vamos viajar para Brasília amanhã (quarta) pela manhã”, afirma Rafael Moura, que ganhou o apelido de ‘He-Man’ nos gramados, por conta da semelhança com o personagem.

Seu primeiro torneio profissional foi em março, na capital mineira, sua cidade natal. Uma etapa do circuito mundial, ITF BT 50. Depois, vieram competições pelo País, em cidades como Teresina (PI), Vila Velha (ES) e Valinhos (SP). Além do Follow the Beach Copacabana, no Rio de Janeiro, em abril, onde comemorou o melhor resultado até agora.



“Furamos o quali, ganhando cinco jogos, entrando pela primeira vez em uma chave principal. Agora, estamos empolgados para Brasília, aposto muito no potencial do Gustavo, de apenas 16 anos, treinamos bem e vamos confiantes”, explica Rafael, que soma nove pontos no ranking mundial. “E esperamos ir em busca de mais no Sand Series”, garante.



“No Rio, a proximidade da minha casa com a areia me levou ao Beach Tennis, que começou a ficar cada vez mais sério na minha vida, agora jogando profissionalmente e chegando a um torneio desse nível”, completa o jogador, campeão brasileiro com o Fluminense, em 2012, e com o Botafogo, na Série B, no ano passado.