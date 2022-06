Jô - Divulgação

Publicado 14/06/2022 13:57

Rio - A fase não está nada boa para o atacante Jô. Dias após ter sido flagrado em um pagode durante um jogo do Corinthians e ter seu contrato com o clube rescindido, o jogador descobriu que engravidou sua amante, a influenciadora digital Maiára Quiderolly. A informação é do jornalista Léo Dias.

Maiára Quiderolly:

Maiára acumula mais de 66 mil seguidores e tem compartilhado em suas redes sociais a rotina da gravidez. Em contato com o colunista, ela não confirmou e nem negou que o filho que está esperando pertence a Jô.

Jô vem se envolvendo em polêmicas em sua vida pessoal ao longo dos últimos meses. No fim de 2021, ele sumiu por três dias enquanto curtia festas, deixando sua família preocupada.