Copa do Brasil - Foto: Divulgação/CBF

Publicado 14/06/2022 14:38

Rio - A TV Globo não deve ter vida fácil para renovar o contrato de direitos de transmissão da Copa do Brasil. De acordo com o portal "Notícias da TV", a ESPN pretende entrar forte na briga para transmitir a competição nacional a partir de 2023.

Recentemente, a ESPN garantiu o licenciamento dos principais campeonatos internacionais, incluindo a Libertadores. No entanto, o Grupo Disney, dono do canal, entende que ainda falta um torneio de relevância nacional em seu catálogo. Hoje, a emissora conta apenas com a Copa do Nordeste.

Desde 2017, a TV Globo paga R$ 350 milhões por ano para transmitir a Copa do Brasil. Recentemente, a emissora licenciou a competição para a Amazon Prime Vídeo com o intuito de diminuir o gasto. A intenção é diminuir o valor a partir de 2023, mas o canal segue interessado no torneio.

Além de Globo e ESPN, o SBT também já manifestou interesse na Copa do Brasil.