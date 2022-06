Jorge Jesus - Fenerbahçe / Divulgação

Jorge JesusFenerbahçe / Divulgação

Publicado 14/06/2022 15:39 | Atualizado 14/06/2022 15:40

Rio - O Fenerbahçe anunciou a contratação de Lincoln como primeiro reforço para Jorge Jesus. O meia brasileiro de 23 anos assinou contrato com a equipe turca até 2026 após se destacar com a camisa do Santa Clara.



Licoln, novo reforço do Fenerbahçe Reprodução/Twitter

Com isso, o atleta formado na base do Grêmio recebe sua segunda oportunidade na Turquia. Entre 2017 e 2018, o jovem defendeu a camisa do Rizespor antes de retornar para o Brasil e vestir o manto do América-MG.

Desde 2019 no Santa Clara, Lincoln participou da histórica campanha do clube em 2020/2021 que levou a equipe do Açores à Conference League. Além disso, o brasileiro se destacou na última campanha com sete gols e 10 assistências em 44 partidas.



O atleta já foi aprovado nos exames médicos e conheceu o Estádio Sukru Saracoglu, casa do Fenerbahçe. No próximo desafio, Lincoln deverá ajudar o time de Istambul a chegar na fase de grupos da Champions League.