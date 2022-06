Jô - Divulgação / Corinthians

O atacante Jô, atualmente sem clube após ser dispensado pelo Corinthians, disse ao LANCE! que está indignado com a notícia, veiculada no portal "Metrópoles", de que seria o pai do bebê que a influenciadora digital Maiára Quiderolly está esperando. Ela também é apontada na publicação como amante do atleta.



Segundo o jogador, a notícia "não tem fundo de verdade" e seria uma tentativa de promoção de "pessoas" em cima de sua ida ao pagode na última semana, durante um jogo do Corinthians, assunto que culminou em sua saída do clube.



"Estou indignado. Não tem nenhum cabimento isso. Essas pessoas estão querendo se aproveitar da situação que aconteceu na semana passada para se promover. Não tem nenhum fundo de verdade nisso que está sendo veiculado", disse Jô ao LANCE!, por meio de sua assessoria de imprensa.



Na semana passada, a influenciadora Maiára Quiderolly, que tem 66 mil seguidores, anunciou a gravidez em uma postagem no Instagram. A publicação do "Metrópoles" destacou que a informação teria sido confirmada com fontes próximas ao atleta, que desmentiu a versão.



O L! entrou em contato com a influenciadora mas não obteve retorno até a publicação deste conteúdo.

Histórico de polêmicas

Jô tem seu nome envolvido em polêmicas fora de campo nos últimos meses. Além da ida ao pagode que culminou em sua dispensa do Corinthians, o jogador surgiu no noticiário após um 'sumiço' no final de 2021. Na ocasião, Jô postou uma mensagem pedindo desculpas à mulher, mas ele apagou a publicação logo em seguida.



Revelado pelo Corinthians, o atacante de 35 anos defendeu a Seleção Brasileira na Copa de 2014 e atuou no Manchester City e Everton, da Inglaterra, além de passagens pelo futebol da China, Rússia, Turquia, Arábia Saudita e Japão. No Brasil, defendeu também Internacional e Atlético-MG, pelo qual levantou a taça da Libertadores em 2013.