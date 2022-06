Daniel Alves - AFP

Publicado 15/06/2022 14:44

Chega ao fim a segunda passagem de Daniel Alves pelo Barcelona. De acordo com o diário espanhol 'Sport', o clube catalão informou ao brasileiro, na manhã desta quarta-feira (15), que não conta mais com ele para a próxima temporada.

De acordo com a imprensa espanhola, a intenção de Daniel Alves era continuar no Barça visando continuar sob os holofotes às vésperas da Copa do Mundo. No entanto, o clube não lhe ofereceu qualquer proposta para a renovação do vínculo.

Ao todo, o lateral-direito disputou apenas 17 jogos em seu retorno, sendo 16 deles como titular. Daniel Alves não foi inscrito na Liga Europa e disputou apenas partidas de La Liga e Copa do Rei.