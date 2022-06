Troféu do Brasileiro de Aspirantes - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 15/06/2022 13:04

Depois do risco de não acontecer, o Campeonato Brasileiro de Aspirantes teve, enfim, regulamento e tabela divulgados pela CBF. Dos cariocas, Botafogo e Fluminense disputarão a competição, que terá 11 datas, com início em 30 de junho e a final no dia 25 de setembro.

Para diminuir os gastos, a CBF mudou o regulamento do Brasileiro de Aspirantes, que agora terá quatro grupos com quatro clubes, com jogos de ida e volta. Os dois melhores se classificam para as quartas de final, também em dois jogos, assim como a semifinal. Já a final será em partida única. Cada elenco só poderá contar com até quatro jogadores acima de 23 anos e oito com menos de 19 anos.



O Botafogo B e o Fluminense Sub-23 estão no Grupo C, que tem também Náutico e Sport. Os dois clubes estreiam no dia 30. O Glorioso encara o Sport em casa, enquanto o Tricolor joga fora contra o Náutico.



Veja os grupos do Brasileiro de Aspirantes:



GRUPO A: Brasil-RS, Criciúma, Grêmio e Paraná

GRUPO B: Juventude, Ponte Preta, Red Bull Bragantino e Vila Nova

GRUPO C: Botafogo, Fluminense, Náutico e Sport

GRUPO D: CSA, Cuiabá, Fortaleza e Paysandu