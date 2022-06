Vinicius Junior - AFP

Vinicius JuniorAFP

Publicado 15/06/2022 11:00

Rio - O impasse envolvendo o período de contrato entre Vinicius Junior e o Real Madrid foi resolvido. O clube espanhol e o brasileiro fecharam um acordo e irão renovar até 2026. O anuncio oficial do novo vínculo deverá ser feito em breve. As informações são do jornalista Fabrizio Romano.

As partes já tinham chegado a um acordo em relação aos valores. No entanto, Vinicius Junior desejava um contrato até 2026, enquanto o clube espanhol queria renovar até 2028. Acabou prevalecendo a vontade do atacante brasileiro.

Destaque na última temporada europeia, Vinicius Junior atuou em 52 partidas com a camisa do clube espanhol. O brasileiro marcou 22 gols e deu 20 assistências. Ele foi um dos maiores protagonistas do Real Madrid, que conquistou o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões.