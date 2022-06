LeBron James cogita carreira de comentarista após se aposentar - Foto: Divulgação/AFP

LeBron James cogita carreira de comentarista após se aposentar

Publicado 14/06/2022 20:35

Rio - Mesmo atuando em alto nível na NBA, o astro LeBron James, de 37 anos, cogitou a possibilidade de ser comentarista após se aposentar. Durante o último episódio do programa "The Shop", o jogador do Los Angeles Lakers revelou que se inspirou na lenda do futebol americano, Tom Brady, para seguir o novo destino depois de encerrar a carreira.

A ideia ocorreu quando Tom Brady acertou um acordo para ser comentarista principal da NFL com a Fox Sports após se aposentar. No entanto, o que chamou a atenção de LeBron James foi a quantia de dinheiro que o astro do futebol americano negociou com a emissora. O atleta pode acumular 375 milhões de dólares em dez anos como analista.

"Quando eu vi por quanto ele [Tom Brady] assinou, sim. Você está certo, eu faria isso com certeza. Quero dizer, por conta do meu conhecimento no esporte, poder dar minha visão e ainda estar no jogo, sim. Eu quero ficar no jogo para sempre, com certeza", revelou LeBron James.