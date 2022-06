Rômulo Mendonça - Reprodução

Rômulo MendonçaReprodução

Publicado 14/06/2022 19:48 | Atualizado 14/06/2022 20:05

O narrador Rômulo Mendonça, dos canais ESPN, testou positivo para Covid-19 nos Estados Unidos e precisou narrar os últimos dois jogos das finais da NBA dentro de um quarto de hotel. Ele está hospedado na cidade de Boston, no estado de Massachusetts, enquanto a equipe estava em São Francisco, na Califórnia, cobrindo o quinto jogo da decisão entre Warriors e Celtics.



Em nota, a ESPN informou que Rômulo Mendonça "encontra-se bem, está assintomático e cumprindo isolamento no hotel". O narrador terá que cumprir todos os protocolos de segurança para ser liberado e voltar a narrar o sexto jogo da final, na próxima quinta-feira (16), em Boston.



O teste positivo de Rômulo Mendonça deixou a equipe da ESPN em estado de apreensão pelo risco de novos testes positivos. Porém, ainda não surgiu um novo caso. Na transmissão do quinto jogo, o narrador teve problemas técnicos e chegou a ser substituído no intervalo. Ele retornou no último quarto com os problemas resolvidos.

O Golden State Warriors lidera a série por 3 a 2. Na próxima quinta-feira (16), os dois times voltam à quadra para o sexto jogo. O time da Califórnia precisa de uma vitória para garantir o sétimo título de sua história, enquanto a equipe de Massachusetts precisa vencer dois jogos para conquistar seu 18º título e tornar-se a franquia mais vitoriosa da NBA.