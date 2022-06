Técnico Tite vai deixar a Seleção após a Copa do Mundo, no Catar - AFP

Técnico Tite vai deixar a Seleção após a Copa do Mundo, no CatarAFP

Publicado 14/06/2022 18:29

Rio - O técnico ideal para substituir Tite após a Copa do Mundo, no Catar, está sendo bastante debatido antes de iniciar o Mundial. Durante o programa "Seleção SporTV", do Grupo Globo, nesta terça-feira (14) André Rizek elegeu Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, para o comando da Seleção Brasileira. O apresentador afirmou que o português é um "nome óbvio" para ser cogitado.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras Cesar Greco / Palmeiras

O apresentador acredita que a repercussão causada por Abel Ferreira é semelhante ao sucesso de Tite no comando do Corinthians, antes de ser anunciado como o novo técnico da Seleção Brasileira após a segunda passagem de Dunga, em 2016.

"O nome da vez era o Tite, todo mundo enxergava. Quando eu procuro um nome óbvio, o que vejo hoje é o do Abel Ferreira”, analisou Rizek, que está no Grupo Globo desde 2005. Rizek afirmou ainda que “não conta” com os treinadores badalados do Velho Continente, como Pep Guardiola, do Manchester City, e Ancelotti, do Real Madrid", afirmou André Rizek no 'Seleção SporTV'.