Costa Rica se classificou para o Mundial do CatarAFP

Publicado 14/06/2022 17:14

A Copa do Mundo já conhece todos os seus participantes. Com a vitória por 1 a 0 sobre a Nova Zelândia, no Catar pela repescagem mundial, a Costa Rica garantiu a última vaga que restava. O herói da terceira classificação seguida para o torneio foi Campbell, autor do gol.

Com o resultado, a Costa Rica se garantiu no Grupo E, que conta também com Alemanha, Espanha e Japão. A seleção da América Central se junta à Austrália, que na segunda-feira (13) derrotou o Peru e também se classificou na repescagem mundial.



O gol da vitória por 1 a 0 saiu logo aos dois minutos de jogo, com o experiente Joel Campbell. Só que depois, a Costa Rica se viu pressionada pela Nova Zelândia, que chegou a empatar ainda no primeiro tempo, com Chris Wood, mas a arbitragem anulou devido a uma falta no início do lance. Na segunda etapa, o goleiro Navas garantiu o resultado.