Rio - A Conmebol encaminhou uma nota à Fifa na noite desta terça-feira (14) para repudiar a declaração xenofóbica de Arsene Wenger, chefe de desenvolvimento da entidade máxima do futebol, sobre Mbappé. Na última semana, o ex-treinador do Arsenal, da Inglaterra, que também é francês, projetou a carreira do atacante do PSG, caso não tivesse nascido na França.

"Se ele [Mbappé] tivesse nascido em Camarões, não teria se tornado o atacante que é hoje. Existe a Europa e existe o resto do mundo", disse Arsene Wenger.

"A Conmebol está firmemente comprometida com o combate a expressões e gestos racistas ou discriminatórios, sejam eles provenientes de torcedores nos estádios, atletas e treinadores em campo, ou dirigentes, por meio de declarações públicas", declarou Conmebol no início da carta.

"As palavras de Wenger, além de revelar uma inusitada ignorância sobre a valiosa contribuição dos jogadores africanos para o futebol mundial — especialmente para o futebol europeu —, mostram um viés degradante que inviabiliza os esforços de atletas e instituições esportivas que não 'estão na Europa'. Muitas vezes, os preconceitos mais condenáveis se disfarçam de reflexões 'fundadas' e 'inteligentes'", completou.

"Assim como os africanos, nós, sul-americanos, conhecemos muito bem e em primeira mão esse tipo de atitude, que nasce da crença de que o mundo começa e termina na Europa. O talento, o espírito de sacrifício e o desejo de superação dos jogadores africanos e sul-americanos devem ser valorizados e respeitados", concluiu.