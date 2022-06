Vinicius Júnior e Ronaldinho Gaúcho - Reprodução/Instagram

Publicado 14/06/2022

Rio - Os ex-jogadores Ronaldinho Gaúcho e Roberto Carlos irão se enfrentar em um duelo festivo no próximo sábado (18), em Fort Lauderdale, em Miami, Estados Unidos. A equipe do Bruxo, inclusive, contará com um forço de peso: o atacante Vinicius Júnior, herói do título da Liga dos Campeões da Europa do Real Madrid.

Além do camisa 20 do clube Merengue, outros grandes nomes da atualidade também estão confirmados no duelo, como Dybala, Paul Pogba, Éder Militão, Arturo Vidal e Marco Asensio. Além disso, alguns jogadores já aposentados também estão confirmados no confronto, como Carlitos Tévez, Ivan Zamorano, Aldair, Evra, Lugano, Rafa Márquez e muitos outros.

O duelo acontecerá no Drive Pink Stadium, casa do Inter Miami, que disputa a Major League Soccer, a partir das 19h30 (horário de Brasília), do sábado (18).