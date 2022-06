João Lucas, lateral-direito do Cuiabá - Reprodução/Instagram João Lucas

Publicado 14/06/2022 17:40

Rio - O Cuiabá segue com sua preparação para o duelo contra o Flamengo, na próxima quarta-feira (15), às 20h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marcará o reencontro de alguns jogadores com seus ex-clubes. Um desses atletas é o lateral-direito João Lucas, que defendeu o Rubro-Negro entre os anos de 2019 e 2021. Em bate-papo com a reportagem do Jornal O Dia, ele comentou sobre a sua volta ao Maracanã e o reencontro com seu antigo time.

"A expectativa é boa, enfrentar pela primeira vez o Flamengo, espero conseguir ajudar minha equipe, mesmo tendo muitos amigos do lado de lá. Mas hoje em dia defendo as cores do Cuiabá e pretendo fazer da melhor forma possível para conseguir a vitória", disse o jogador.

João Lucas também foi perguntado sobre a importância da partida de quarta-feira. Vale lembrar que, caso o Cuiabá vença o duelo, poderá fugir da zona de rebaixamento, além de mandar o próprio Flamengo para o Z4.

"É uma partida muito importante pra gente, pra conseguir sair do Z4, uma posição incomoda, e também para consolidar o trabalho que está sendo bem feito. Então, para a gente (a partida) seria importante para dar mais confiança na sequência do campeonato", destacou João Lucas.