Publicado 14/06/2022 16:59

Rio - Felipe Neto usou sua conta no Twitter nesta terça-feira para pedir desculpas ao narrador Gustavo Villani, da TV Globo. Durante a transmissão da derrota do Botafogo, seu clube de coração, para o Avaí, na última segunda-feira, o youtuber fez uma postagem chamando o profissional de "insuportável" e o mandando calar a boca.

"Ah cala a boca Villani, insuportável", escreveu Felipe Neto durante a partida.

Algumas horas depois, Felipe apagou a postagem e admitiu que passou do ponto com o narrador, dizendo que estava fora de si pela derrota.

"Ontem eu tava fora de mim de ódio com o desempenho do Botafogo. Aí o narrador Villani tava falando um monte de coisa que eu discordava e eu, puto, mandei um “cala a boca” aqui. Fui babaca, postzinho de torcedor fanático imbecil. Peço desculpas ao Villani", postou.

Com a derrota, o Botafogo chegou a cinco jogos sem vencer e entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão, com apenas 12 pontos.