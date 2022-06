DJ Gabi Cavallin estaria grávida de Antony - Reprodução / Instagram

Publicado 15/06/2022 10:30

Rio - Após confirmar que está tendo caso com o atacante Antony, do Ajax e da Seleção Brasileira, a DJ Gabi Cavallin também estaria grávida de 11 semanas. Segundo o jornalista Léo Dias, do "Metrópoles", o pai seria o próprio jogador.

Em entrevista ao "Metrópoles", a DJ revelou que estava tendo um caso com o jogador e que a esposa dele, Rosilenny Batista, sabia da traição. Entretanto, de acordo com Léo Dias, ela ainda não sabe da gravidez de Gabi Cavallin. Antony ainda não se pronunciou sobre o tema.

Já a esposa do atleta também não se pronunciou sobre o caso, mas trancou o perfil e tirou o nome do jogador da biografia. De férias após o fim da temporada, o atacante está viajando