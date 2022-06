Vinícius Júnior decidiu título da Liga dos Campeões - AFP

Vinícius Júnior decidiu título da Liga dos CampeõesAFP

Publicado 15/06/2022 10:00

Rio - O atacante brasileiro Vinicius Junior e o Real Madrid vem discutindo há algumas semanas o novo contrato. No entanto, de acordo com o portal da "ESPN" há uma impasse que vem impedido o acordo. A discordância tem a ver com o tempo de contrato. Enquanto o clube espanhol deseja um novo vínculo até 2028, o jovem, de 21 anos, quer renovar até 2026.

Apesar das divergências, o acordo deverá sair sem maiores problemas em breve. O staff do brasileiro deverá aceitar um acordo até 2027 com o clube espanhol. As bases salariais já teriam sido acordadas pelos dois. Vinicius Junior receberá uma grande valorização salarial após se destacar pelo Real Madrid na última temporada.

Ao todo, Vinicius Junior atuou em 52 partidas com a camisa do clube espanhol. O brasileiro marcou 22 gols e deu 20 assistências. Ele foi um dos destaques da temporada vitoriosa do Real, que conquistou o Campeonato Espanhol e a Liga dos Campeões.