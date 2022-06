Ana Marcela Cunha - Satiro Sodré/SSPress/CBDA

Publicado 15/06/2022 12:21

Rio - Depois de seguidos adiamentos por conta da pandemia, o Mundial de Esportes Aquáticos ganhou uma edição excepcional nesta temporada. A competição, que acontece a cada dois anos, em anos ímpares, teve o seu calendário alterado, e acontecerá entre os dias 17 de junho e 3 de julho. A competição irá contar com brasileiros que fizeram bonito nos Jogos de Tóquio. Os medalhistas olímpicos, Ana Marcela Cunha, Fernando Scheffer e Bruno Fratus, vão participar da competição que acontece em Budapeste, na Hungria.

O sportv mostra com exclusividade todas as provas da natação, desde as eliminatórias até as finais; além da participação brasileira nas principais disputas. Serão, ao todo, mais de 130 horas de transmissões ao vivo, começando nesta sexta-feira, com as preliminares do nado artístico, às 8h, no sportv3. A narração é de Márcio Meneghini e os comentários de Mônica Rosas.



Em toda a história do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, o Brasil já conquistou 42 medalhas, sendo 13 de ouro, 14 de prata e outras 15 de bronze, e fez a sua melhor campanha em 2013, ao subir no pódio por 10 vezes, em Barcelona. Nesta edição, o país estará representado em Budapeste por 81 atletas. Entre eles, a baiana Ana Marcela Cunha, campeã olímpica em Tóquio-2020 na prova dos 10km da natação em águas abertas e dona de 11 pódios em mundiais, além dos também medalhistas na capital japonesa, o carioca Bruno Fratus, bronze nos 50m livre; e o gaúcho Fernando Scheffer, bronze nos 200m livre.