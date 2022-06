Nova camisa pré-jogo da Seleção Brasileira, segundo portal turco - Reprodução/Esvaphane

Nova camisa pré-jogo da Seleção Brasileira, segundo portal turcoReprodução/Esvaphane

Publicado 15/06/2022 15:45

Rio - Com a chegada da Copa do Mundo do Catar, as fornecedoras de materal esportivo finalizam a preparação dos uniformes que as seleções utilizarão no Mundial. Nesta quarta-feira (14), o portal turco Esvaphane, especializado em divulgar, com antecedência, os novos modelos que times e seleções utilizarão, publicou uma imagem do que seria a suposta nova camisa pré-jogo da seleção brasileira para o torneio no Catar. Veja:

Nova camisa pré-jogo da Seleção Brasileira, segundo portal turco Reprodução/Esvaphane

Com predominância do verde e do azul-escuro, a camisa dividiu opiniões nas redes sociais. Muitos torcedores aprovaram o modelo, enquanto outros detestaram. Confira algumas reações:

Quero saber o que a patrocinadora Guaraná Antarctica tem a dizer dessa nova versão da Pepsi Twist! pic.twitter.com/AXBRxAHd83 — Gabriel Bauer (@TheGabrielBauer) June 15, 2022

comprarei fácil — babaca (@crfandrefl) June 15, 2022

Se alguém pintar o cabelo de vermelho fica igualzinho uma melancia com essa camisa — joao pedro (@JooPedr56367176) June 15, 2022