Mbappé renovou com o PSG até 2025AFP

Publicado 17/06/2022 17:45

A briga entre LaLiga com o PSG ganhou mais um capítulo nesta sexta-feira (17). O advogado da liga espanhola, Juan Blanco, informou que pedirá o cancelamento do novo contrato assinado entre PSG e Mbappé.

A alegação é de que os gastos recentes do clube francês geram dúvida em relação ao Fair Play Financeiro. Com a ação, a LaLiga espera que a liga francesa (LFP) e o órgão que supervisiona as finanças dos clubes da França examinem detalhadamente os termos do contrato de renovação do atacante francês.



"amos solicitar ao ministro do Esporte a revogação da aprovação do contrato de Mbappé, porque essa é a autoridade fiscalizadora da administração esportiva. Este é um passo legal que nos permitirá estabelecer se o contrato de Mbappé está dentro dos parâmetros econômicos impostos pelos regulamentos da DNCG e do fair play financeiro da Uefa", disse Blanco.

Esse é o segundo movimento da liga espanhola contra o PSG. O outro foi na Uefa, com pedido de investigação sobre quebra das regras do Fair Play Financeiro, que também incluiu o Manchester City.



Recentemente, o Real Madrid ficou muito perto de contratar Mbappé, mas o PSG conseguiu virar o jogo na reta final e renovou até junho de 2025. Os valores não foram divulgados, mas a imprensa europeia publicou que o atacante pode receber até 600 milhões de euros (R$ 3 bilhões) em salários, luvas e premiações pelos próximos três anos.