Fernandinho deixou o Manchester City ao fim desta temporadaDivulgação/Manchester City

Publicado 27/06/2022 15:46

O Manchester City prepara o lançamento de um documentário chamado "Fernandinho, o último jogo" sobre a carreira de jogador brasileiro após nove anos defendendo as cores dos Sky Blues. O volante deixa a Inglaterra com 14 títulos conquistados.

No trailer publicado pelo clube nas redes sociais, é possível ver o depoimento de ex-companheiros como Éderson, Gabriel Jesus e Vincent Kompany, ex-zagueiro e histórico atleta do clube.



No documentário, Fernandinho também deixa claro sua vontade em voltar para o Brasil após 17 anos na Europa, somando as passagens por Manchester City e Shakhtar Donetsk. Neste momento, o veterano de 37 anos está próximo de assinar contrato com o Athletico-PR.



Ainda não há data para o lançamento do documentário, que também contará com o depoimento de familiares do jogador.