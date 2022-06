Ciclistas disputaram a etapa da Tour de France neste domingo no Rio - Foto: Caio Souza/On Board Sports

Publicado 27/06/2022

Rio - A segunda edição da maior prova de ciclismo da América Latina, o L'Étape, aconteceu no último domingo (26), no Rio de Janeiro. A prova, que é uma das etapas da Tour de France, partiu da Marina da Glória e teve Vinícius Moretti e Fernanda Martello como vencedores dos percursos longos masculino e feminino , de 102 quilômetros. Já no desafio curto, de 46 quilômetros, o ganhador da parte masculina foi Pedro Victor Fonseca, que fez o tempo de 1h12min51s, seguido por Luiz Flávio Rosa, com 1h13min39s e, de André Almeida, que terminou em terceiro, com 1h15min14s.

"Foi duro. Quando vi que o segundo lugar estava chegando perto de mim, eu pensei 'vou morrer, mas vou chegar’. Fiz força, mais do que eu esperava que conseguiria. Isso rendeu o primeiro lugar. Estou muito feliz com a vitória", contou Pedro Victor.

No percurso curto realizado pelas mulheres, a grande vencedora foi Paula Weinschenck com o tempo de 1h20min17s. Em segundo lugar ficou Gabrielle Sparenberg, com 1h21min19s, seguida de Carolina Simoni, que terminou em terceiro, com o tempo de 1h21min55s.

"Foi uma prova maravilhosa. A curta passou rápido, mas valeu demais! Uma pena que não fez sol, mas tudo foi ótimo. Eu amei. Sou do Rio, então subo até a Mesa do Imperador sempre. Uma prova super rápida, bem legal e muito segura para os ciclistas", disse Paula Weinschenck.

O L'Étape Rio by Tour de France promoveu uma prova com passagem pelas orlas das praias de Copacabana, Ipanema e Leblon. O trajeto ainda contou com percursos pelas vistas do Pão de Açúcar, e dos "Alpes Cariocas", mais conhecidos como Vista Chinesa e Mesa do Imperador, e teve a mesma subida por onde passou a prova de ciclismo nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016.