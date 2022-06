Romário e namorada - Ag. News

Publicado 27/06/2022 14:39

Rio - Ao que tudo indica o relacionamento entre Romário e a namorada pode chegar ao altar. Segundo o jornal "Extra", o ex-jogador confidenciou a amigos próximos que quer se casar com, a influenciadora Marcelle Ceolin, mesmo com apenas cinco meses juntos.

Uma pessoa ligada ao casal foi ouvida pelo jornal e garantiu que Marcelle conquistou o coração do ex-jogador.

Caso o casamento se concretize, Marcelle será a quarta mulher de Romário. Antes o Baixinho foi casado com Monica Santoro, com quem teve dois filhos, Danielle Favato, que deu à luz a filha com mesmo nome, e Isabella Bittencourt, com quem teve mais dois herdeiros. Marcelle Ceoli é 25 anos mais jovem que o ex-atleta, ela tem 31 anos enquanto o 'Baixinho' tem 56.