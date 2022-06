Fernandinho - José Tramontin/athletico.com.br

FernandinhoJosé Tramontin/athletico.com.br

Publicado 27/06/2022 19:42

Rio - O volante Fernandinho, ex-Manchester City, foi apresentado, nesta segunda-feira (27), como novo reforço do Athletico-PR. O jogador assinou com o Furacão até 2024, e participou de uma entrevista coletiva ao lado do presidente Mario Celso Petraglia.

"Sem dúvida estou realizando um desejo pessoal, um sonho de voltar a vestir a camisa do Athletico. Estabelecer uma marca que encerrarei minha carreira jogando por apenas três clubes: dois na Europa e um no Brasil", comentou Fernandinho.

O novo camisa 5 ainda agradeceu o apoio de sua família, e ressaltou que recebeu proposta de diversos clubes do Brasil e do mundo.

"Muito feliz, agradeço minha família, que me apoiou desde sempre nessa decisão. Não só o meu coração, mas o de todos nós acabou falando mais alto nesse momento. Tivemos inúmeras propostas, de vários clubes diferentes, do Brasil e de fora. Mas a decisão mais sensata foi voltar para casa e tentar entregar o meu melhor aqui no Athletico agora", disse.

Como a janela de transferências internacionais ainda não abriu, o volante só poderá estrear pelo Furacação a partir do dia 18 de julho. Até lá, Fernandinho seguirá fazendo treinos no CT oficial do clube, para manter sua forma física. Sua última partida foi no dia 22 de maio, na vitória do Manchester City por 3 a 2 sobre o Aston Villa.