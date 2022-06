Vasco derrotou o Cruzeiro por 1 a 0 - Daniel Ramalho/Vasco

Vasco derrotou o Cruzeiro por 1 a 0Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 27/06/2022 16:49

Rio - O Vasco rebateu, na tarde desta segunda-feira, a manifestação feita pelo Flamengo no processo em que tenta liberação para mandar o jogo contra o Sport, no próximo dia 3, no Maracanã. Em sua réplica, o Cruzmaltino destacou um trecho do Termo de Permissão de Uso do Maracanã que afirma que o permissionário "gerirá a operação e manutenção de forma a sediar a maior quantidade de partidas de futebol de primeira linha no estádio durante a vigência da permissão". As informações são do site "GE".

O Vasco voltou defender a obrigação contratual de isonomia aos clubes do Rio, citando o documento enviado Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro que dá razão ao clube, e falou sobre a alegação de que a partida prejudicaria o gramado do Maracanã.

"(O documento) atesta que a negativa de locação do bem público ao CRVG é injustificada. É evidente que para a empresa que cuida do gramado, quantos menos jogos melhor, eis que o tratamento do gramado será - por óbvio - mais simples", diz o trecho.

"Apesar de tentar fazer crer na opinião pública, o Estádio do Maracanã não é do réu Flamengo. Ele tem apenas uma permissão precária de uso e com ela o dever de permitir os demais clubes do Rio de Janeiro utilizá-lo, alugando-o", concluiu.