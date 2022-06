Luis Suárez - AFP

Publicado 27/06/2022 16:16

As últimas horas tem sido intensas para o torcedor do River Plate, que recebeu a notícia do possível acerto com Luis Suárez. Na Europa, local onde o centroavante jogou por quase toda a carreira, a surpresa também é grande, já que o uruguaio é cotado para atuar em grandes clubes.

Porém, de acordo com Fabrizio Romano, Luis Suárez promete dar uma resposta ao River Plate nesta semana. Caso ele dê o 'sim', o uruguaio será o grande substituto de Julián Álvarez, negociado com o Manchester City.

Concorrência



Além do River Plate, Luis Suárez tem propostas da Inglaterra, Espanha e até mesmo da Holanda para jogar na próxima temporada.