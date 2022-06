Nalbert disputou o percurso curto do L'Étape Rio - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 27/06/2022 16:05 | Atualizado 27/06/2022 16:17

Rio - O campeão olímpico de vôlei em Atenas e atual comentarista esportivo da TV Globo, Nalbert, disputou a maior prova de ciclismo da América Latina neste domingo, no Rio. O ex-atleta, que representou o Brasil tanto em quadra, quanto na areia, afirmou que também gosta de ciclismo. Para ele, a preocupação com o trânsito do dia a dia pode ser um problema e a chance de poder pedalar o percurso curto do L'Étape Rio, chancelado pela Tour de France, o maior circuito do mundo, é um privilégio. E, em sua categoria por idade, de 45 a 49 anos, Nalbert conquistou o top 5.

"Eu sou suspeito para falar, aqui está tudo maravilhoso, L'Étape Rio é meu xodó, em Campos do Jordão já está consolidado também, mas o Rio de Janeiro é minha cidade, não tem preço pedalar aqui, geralmente tenho que me preocupar com o trânsito enquanto estou na bike, hoje eu tinha todos esse trajeto para mim, queria agradecer a organização por me dar esse privilégio. Fico muito feliz com a proporção que esse evento está tomando, as pessoas estão comentado sobre, muito legal, cada ano que passa tem mais gente acompanhando e participando. Muita gente de fora do Rio veio competir esse ano, 70% se não me engano, isso não tem preço", disse Nalbert.

Veja a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Capitão NALBERT (@nalbert12) A prova, que disponibilizou dois percursos, o longo (102 quilômetros) e o curto (46 quilômetros), teve partida da Marina da Glória e seguiu caminho pela orla em direção às praias de Copacabana, Ipanema e Leblon. O trajeto contou com as vistas do Pão de Açúcar, e dos "Alpes Cariocas", mais conhecidos como Vista Chinesa e Mesa do Imperador, com a mesma subida por onde passou a prova de ciclismo nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016.