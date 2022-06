Richarlison - Divulgação / Everton

Publicado 28/06/2022 19:20

Rio - O atacante Richarlison, de 24 anos, está perto de trocar de clube no futebol europeu. De acordo com informações do portal "Uol", o jogador tem um acordo encaminhado para assinar com o Tottenham até junho de 2027. Atualmente, o Pombo defender o Everton. O Fluminense poderá ser beneficiado com a transferência.

Segundo o portal, o Tottenham está perto de vencer a concorrência do Chelsea pela contratação do brasileiro. O Spurs deverá desembolsar cerca de 60 milhões de libras (R$ 382 milhões) para acertar com o atacante revelado pelo América-MG.

O Fluminense, clube que Richarlison atuou em 2016 e 2017, terá direito a receber 1% do valor por conta do mecanismo de solidariedade da Fifa. Com isso, o Tricolor lucraria algo em torno de R$ 3,8 milhões pela operação.