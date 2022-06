Fernando Diniz - MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Publicado 28/06/2022

Rio - o ser questionado sobre qual treinador estrangeiro estaria abaixo do técnico do Fluminense, Fernando Diniz, o ex-lateral e comentarista Cicinho não titubeou e apontou o 'Turco' Mohamed do Atlético Mineiro e Luís Castro do Botafogo como inferiores ao brasileiro.



"Fernando Diniz é melhor que o Mohamed. Até porque esses dois dispensam comentários. Para mim não agrada, precisam comer muito arroz e feijão. O Diniz é um dos principais treinadores e vai surpreender ainda no Brasil", cravou. Cicinho explica que os portugueses Abel Ferreira do Palmeiras e Vitor Pereira do Corinthians ocupam o topo dos melhores treinadores do futebol brasileiro no momento.



O Fluminense de Fernando Diniz conquistou sua terceira vitória consecutiva no último domingo (26), em clássico contra o Botafogo, pelo Brasileirão. Depois de oscilar nos jogos anteriores, o time finalmente voltou a engatar no campeonato e entrou no G6.



O Tricolor volta a entrar em campo no próximo sábado (01), às 16h30, contra o Corinthians, no Maracanã, pela décima quinta rodada do Campeonato Brasileiro.