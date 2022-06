Cafu - AGÊNCIA BRASIL

CafuAGÊNCIA BRASIL

Publicado 28/06/2022 19:40

Após colocar os pés no molde da Calçada da Fama do Maracanã nesta terça-feira, o ex-jogador Cafu falou com a imprensa sobre Seleção Brasileira. Capitão do penta, que completa 20 anos na quinta-feira, ele comentou sobre a disputa entre Danilo e Daniel Alves na direita.

"A decisão da lateral, quem deve jogar ou não, é do Tite. Ele é a pessoa mais apta a decidir qual o lateral que estará melhor fisicamente nesse período, quem vai estar bem taticamente... É uma decisão difícil de se tomar porque são dois grandes laterais, tanto o Daniel como o Danilo. Claro, precisa estar jogando, precisa estar em alta performance para que possam nos ajudar a conquistar este título", declarou Cafu.

Questionado sobre a saída de Daniel Alves do Barcelona, e se isso pode influenciar na sequência do ala na Seleção Brasileira, Cafu afirmou que se o veterano não estiver jogando fica difícil um espaço de titular na Amarelinha.

"Eu acho que não. Depende do clube que ele vai e depende da maneira que ele vai jogar. O importante é o atleta estar jogando, estar desempenhando e estar fazendo aquilo que ele sabe fazer, que é jogar futebol em alta performance. Óbvio, qualquer jogador, mesmo estando em time grande, se não estiver jogando, não tem condições de ir para a Seleção", finalizou.