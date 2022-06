Neymar - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 28/06/2022 21:20

Rio - Com futuro incerto no PSG, muitas especulações vem sendo feitas sobre o próximo destino de Neymar. Nas redes sociais, Eric Faria comentou sobre um eventual retorno do atacante para o futebol brasileiro. O repórter da Globo afirmou que Neymar faria um "estrago absurdo" no país e ressaltou que o estádios ficariam sempre lotados por causa do craque.



- Sei, não! Sobre o futuro do Neymar. Mas eu sei que ele aqui no Brasil faria um estrago absurdo em campo. É um nível muito acima. E fora, não haveria estádio vazio. Todos os jogos estariam lotados. Quem puder e conseguir ( se é que é possível ), será sucesso garantido - publicou Eric Faria no Twitter.

Neymar é o principal jogador brasileiro da atualidade. O atacante teve passagens por Santos, Barcelona e está no PSG desde 2017. Em uma eventual saída do time francês, Neymar precisaria construir uma história em outro clube, e muitos torcedores acreditam que o craque seria mais feliz se retornasse para o futebol brasileiro.



No fim do ano, o Brasil disputa a Copa do Mundo do Catar, e Neymar já revelou que sonha em conquistar o hexacampeonato pela Seleção. Independentemente das especulações sobre o futuro, o atacante possui uma meta bem definida para 2022.