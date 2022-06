Treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Goncalves/Fluminense

Publicado 29/06/2022 19:56

Rio - A Prefeitura do Rio abriu nos últimos dias um processo de licitação para obras na Avenida Arroio Fundo, em Jacarepaguá, Zona Oeste da cidade. O local dá acesso ao CT Carlos Castilho, do Fluminense, e ao CT Moacyr Barboza, do Vasco. A informação é do site "GE"

A licitação já foi publicada no Diário Oficial do Município. O gasto das obras está estimado em R$ 4.881.790,70 e o prazo para conclusão é de 240 dias, ou seja, aproximadamente oito meses.

Nos últimos anos, o Fluminense utilizou a Rua Oscar Alfredo Sebastião Cox para entrada no CT Carlos Castilho. No entanto, fará a mudança pois o acesso ficava prejudicado em dias de chuva por se tratar de uma rua de terra, sem asfalto.

Nesta quarta-feira, o Fluminense recebeu a subprefeita de Jacarepaguá, Talita Galhardo, para projetar o novo acesso na Arroio Fundo. O prefeito Eduardo Paes é aguardado no local nesta quinta para anunciar o início das obras.