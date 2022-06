Tom Brady, astro da NFL - MADDIE MEYER/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Rio - Maior campeão da história da NFL, Tom Brady está de volta para mais uma temporada. E assim como o jogador, uma atriz norte-americana também deixou a aposentadoria para voltar aos trabalhos. Com 'ajuda' do quarterback, Cameron Diaz vai voltar a atuar este ano.



Aposentada desde 2014, a atriz vai estrelar o filme 'Back in Action' (De Volta à Ação), da Netflix. Contudo, quem teve participação no retorno de Diaz às telas foi Tom Brady. Nas redes sociais, o atleta divulgou um áudio da conversa que teve com a artista de 49 anos.

"Me sinto animada, mas não sei como fazer isto, sabe?", disse Diaz, que estrelou filmes como 'O Máskara', 'As Panteras' e 'Jogo de Amor em Las Vegas'. Na sequência, Jamie Foxx, que irá contracenar com a atriz no filme, colocou Tom Brady, astro do Tampa Bay Buccaneers na conversa:

"Eu estava falando com Jamie e ele me disse que você precisava de algumas dicas de como desaposentar. Eu sou relativamente bem-sucedido em me desaposentar", disse Brady. Dono de sete Super Bowls, o quarterback anunciou aposentadoria no início do ano, mas voltou atrás.