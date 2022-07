Luto - Reprodução

Publicado 02/07/2022 17:25

Andy Goram Reprodução Rio - O futebol escocês amanheceu de luto neste sábado. Morreu aos 58 anos o ex-goleiro Andy Goram, ídolo do Rangers e que defendeu durante anos a seleção do país. Ele lutava contra um câncer no esôfago, diagnosticado no início deste ano.

Ao ser diagnosticado com a doença, Goram foi informado pelos médicos que teria no máximo seis meses de vida. Mesmo assim, ele iniciou o tratamento com sessões de quimioterapia e se mostrava confiante, mas acabou não resistindo.

O Rangers, clube no qual o ex-atleta marcou época, emitiu um comunicado manifestando luto.



“Os pensamentos dos nossos diretores, gestores, jogadores e membros estão com a família de Andy neste momento”, escreveu o clube escocês.