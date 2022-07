Cristiano Ronaldo tem futuro incerto no Manchester United - GLYN KIRK / AFP

Cristiano Ronaldo tem futuro incerto no Manchester UnitedGLYN KIRK / AFP

Publicado 02/07/2022 16:08

Rio - Com a pré-temporada europeia se aproximando, Cristiano Ronaldo ainda não tem um futuro definido. Segundo o jornal "The Times", o português teria pedido para deixar o Manchester United e se transferir ainda nesta janela. O camisa 7 gostaria de disputar a Champions League, algo que seu time atual não fará este ano.

O Manchester United não deve dificultar a saída do CR7 caso receba uma proposta vista como satisfatória, já que a equipe inglesa pagou 23 milhões de euros (cerca de R$ 140 milhões na cotação da época) para tirar o jogador do Juventus.

A imprensa internacional, no entanto, especula um possível destino surpreendente do português. De acordo com o jornalista Nicolò Schira, o novo dono do Chelsea, Todd Boehly, se reuniu com o empresário de Cristiano Ronaldo nos últimos dias, antes mesmo do rumor de saída do United.

Paris Saint-Germain, Roma, Bayern de Munique e Napoli são outros clubes que observam a situação do jogador. O PSG E Bayern olham como uma possível reposição a Neymar e Lewandowski, que ainda são dúvida nos elencos respectivos para a próxima temporada.

Cristiano Ronaldo joga a Champions League desde o Sporting, há 19 anos, e quer se manter assim até o fim de sua carreira, planejada para daqui a três anos. O jogador é o maior artilheiro da competição com 140 gols e tem cinco títulos.