Ibrahimovic estende contrato com Milan por mais uma temporada - AFP

Publicado 05/07/2022 20:29

Rio - O Milan renovou por mais um ano o contrato de Zlatan Ibrahimovic, de 40 anos, após o atacante sueco aceitar reduzir o seu salário. De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, o novo vínculo irá até junho de 2023, e será assinado na próxima semana.

O atacante sueco ainda enfrenta uma lesão no joelho que o deixará fora dos gramados por seis a sete meses. Ibrahimovic deve receber entre 1 milhão e 1,5 milhão de euros (R$ 8,3 milhões) pela nova temporada, mais prêmios por partidas, gols e assistências. O jogador vai completar 41 anos em outubro, mas só voltará a jogar em 2023.

Com a camisa do Milan, Ibrahimovic fará a sua terceira temporada pelo clube italiano. Em 2021/22, o atacante sueco marcou oito gols em 27 partidas no Campeonato Italiano, vencido pela equipe Rossonera.