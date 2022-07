Juan, do Vasco, é acompanhado por Jeffinho, do Botafogo - Matheus Lima/Vasco

Publicado 06/07/2022 16:08

Rio - O Vasco da Gama venceu novamente o Botafogo por 2 a 0 e garantiu vaga na final do Campeonato Carioca Sub-20. Após largar na frente do confronto com o mesmo placar no jogo de ida, o Cruzmaltino se impôs dentro de São Januário, fez boa segunda etapa e contou com a péssima fase vivida pelo Alvinegro.

O resultado conquistado na Colina Histórica foi construído na etapa final, com gols de Erick Marcus e GB. Antes disso, o Botafogo havia perdido pênalti e duas chances claras de gol no primeiro tempo, que custaram caro ao fim do duelo.

Além da vaga na final do Cariocão, o Vasco ainda conquistou uma vaga para a Copa do Brasil 2023 da categoria. A equipe agora aguarda o vencedor do confronto entre Fluminense e Madureira para conhecer seu adversário na decisão. O primeiro jogo terminou empatado em 1 a 1.