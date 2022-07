Cristiano Ronaldo pode estar de saída do Manchester United - GLYN KIRK / AFP

Publicado 06/07/2022 16:31

Rio - Após não participar do início da pré-temporada do Manchester United, o português Cristiano Ronaldo vem sendo especulado em diversos clubes ao redor do planeta. Insatisfeito com o desempenho dos Red Devils, que não disputarão a Liga dos Campeões da Europa, o atacante pode, em breve, estar de casa nova. Um dos clubes cotados para receber CR7 é o Bayern Munique, da Alemanha. No entanto, isto não deve acontecer.

O ex-goleiro Oliver Kahn, que hoje é diretor esportivo do clube de Munique, revelou, em entrevista à revista "Kickers", que o Bayern não fará propostas para contratar o jogador seis vezes campeão do Prêmio Bola de Ouro.

"Por mais que eu aprecie Cristiano Ronaldo como um dos maiores, uma transferência não se encaixaria em nossa filosofia", disse o ex-goleiro.

Segundo veículos de imprensa europeus, CR7 já teria comunicado para os dirigentes do Manchester United, que planeja deixar o clube. Além do Bayern Munique, o astro português também foi especulado em outras gigantes equipes, como o Chelsea, da Inglaterra, e o Barcelona, da Espanha.