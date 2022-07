Roberto Fernandes, treinador do Náutico - Foto: Tiago Caldas/Fotoarena

Publicado 07/07/2022 13:24

Rio - Entrevistado recentemente no podcast "Embolada", o técnico do Náutico, Roberto Fernandes, falou sobre seu comportamento explosivo à beira do campo. Segundo ele, as críticas encobrem seus desempenhos positivos durante a carreira, o que não acontece com a mesma postura do treinador do Fluminense, Fernando Diniz. Roberto apontou o treinador tricolor como 'queridinho da imprensa' por não receber os mesmos julgamentos.

"Tem treinadores que têm predisposição da imprensa. Um dos treinadores que é queridinho da imprensa, e é fato, é o Fernando Diniz, que é um baita treinador. Mas se você assistir um jogo de Fernando Diniz, ele manda o jogador tomar naquele canto. E ninguém fala dele. Diniz não tem os títulos que eu tenho e só trabalha em time bom, time de Série A", desabafou.

Roberto Fernandes conquistou um total de seis títulos estaduais, pelo Brasiliense (2007), Remo (2014), América-RN (2012 e 2015) e Náutico (2018 e 2022). Já Fernando Diniz tem títulos da Copa Paulista em 2009, com o Votoraty, e em 2010 com o Paulista. Além de também ter vencido a Série A3 do Paulista também com o Votoraty. Ele foi eleito o melhor técnico do Paulistão em 2016, pelo Audax, e do Carioca de 2019, pelo Fluminense.

Com 51 anos e treinador desde o ano de 1997, Roberto Fernandes trabalhou em mais de 30 clubes na carreira e afirmou que não teve problemas de relacionamentos graves por seu estilo 'sanguíneo'. Ele disse que passou mais tempo que a média normal de técnicos no Brasil.

"Isso (críticas ao comportamento) é uma coisa que se bate muito aqui (no Recife). Se eu pegar a maioria dos trabalhos que eu tive, fiquei mais do que a média de treinadores no Brasil, que é de quatro meses.", disse e acrescentou: "Existem vários modelos. Tem treinadores passivos e sanguíneos, como eu sou. Não me vejo mais reclamão e ativo do que Hélio dos Anjos, Jorge Jesus ou Fernando Diniz".