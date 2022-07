Torcedor com copo de cerveja na Copa da Rússia - PATRIK STOLLARZ/AFP

Publicado 07/07/2022 18:30

Rio - Os torcedores que irão para o Catar para assistir a Copa do Mundo, tiveram uma notícia não tão boa nesta quinta-feira (07). Segundo a agência "Reuters", os estádios do Mundial não terão bebidas alcoólicas. Com isto, a venda ocorrerá apenas fora das arenas, no pré e pós-jogo de algumas partidas da competição.

"Nos estádios, os planos ainda estão sendo finalizados, mas a discussão atual é permitir que os torcedores tomem cerveja na chegada e na saída do estádio, mas a cerveja não será servida durante a partida ou dentro do estádio", disse a matéria da agência.

Vale lembrar que a Copa do Mundo do Catar será a primeira na história a ser realizada em um país muçulmano, que possui bastante rigidez sobre o álcool. No entanto, a tendência é de que bebidas alcoólicas estejam disponíveis nos camarotes e nas demais áreas VIPs dos estádios e estruturas do torneio, como o tradicional "FIFA Fan Fest".

Ainda de acordo com o Reuters, a venda de cervejas e demais bebidas alcoólicas não será realizada diariamente nas "Fanzones" do Mundial. Um dos porta-voz da organização do torneio disse que as restrições e os planos de disponibilidade do álcool no Catar serão anunciados "no devido tempo".

A Copa do Mundo do Catar terá início no dia 21 de novembro, com jogos a partir das 07h (horário de Brasília). Ao todo, quatro partidas farão a "estreia" do torneio: Senegal x Holanda, pelo Grupo A, Argentina x Arábia Saudita, pelo Grupo C, Marrocos x Croácia, pelo Grupo F e Suíça x Camarões, pelo Grupo G, o do Brasil.