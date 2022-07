Ninho do Urubu - Cléber Mendes/Agência O Dia

Ninho do UrubuCléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 07/07/2022 17:30

Rio - O zagueiro Léo Duarte, de 25 anos, será comprado em definitivo pelo Istambul Basaksehir, da Turquia. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o Milan aceitou vender o defensor em definitivo ao clube turco pelo valor de 2,5 milhões de euros (R$ 13,59 milhões). Por ser clube formador, o Flamengo terá direito a uma parte da transferência.

Léo Duarte passa por cirurgia no tendão de aquiles e desfalcará o Milan de 3 a 4 meses Divulgação/Milan AC

Léo atua pelo Istambul Basaksehir, desde o começo da penúltima temporada europeia, quando foi emprestado pelo Milan. Ele atuou em 54 partidas e não fez nenhum gol. Seu contrato em definitivo com o clube turco será de quatro temporadas.

Léo Duarte foi negociado pelo Flamengo com o Milan no meio da temporada de 2019. Na ocasião, o clube italiano desembolsou cerca de 10 milhões de euros (algo em torno de R$ 46 milhões na cotação da época) para tirar o zagueiro do clube carioca. No Rossonero, o defensor atuou em apenas nove partidas.