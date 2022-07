Fluminense e Botafogo são os únicos times cariocas participantes do Brasileirão de Aspirantes - Vitor Silva/Botafogo

Publicado 07/07/2022 17:11

Rio - Em partida válida pela segunda rodada do Grupo C do Brasileirão de Aspirantes, torneio disputado por equipes sub-23, Fluminense e Botafogo empataram pelo placar de 2 a 2 nas Laranjeiras.

Todos os quatro gols foram anotados ainda na primeira etapa. O Tricolor abriu o placar logo no começo do duelo com gol de Samuel, mas viu o Alvinegro virar com os tentos anotados por Vagner e Ênio. Já na reta final dos primeiros 45 minutos, João Pedro deixou tudo igual e deu números finais ao Clássico Vovô.

Comandado por Cadu Antunes, o Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira (14), contra o Sport, novamente nas Laranjeiras. O Botafogo, que tem Lucio Flávio a beira do campo, joga no mesmo dia contra o Náutico, no Luso Brasileiro.