Cristiano Ronaldo tem futuro incerto no Manchester UnitedGLYN KIRK / AFP

Publicado 07/07/2022 16:34

Rio - O astro do Manchester United, Cristiano Ronaldo, de 37 anos, não vai disputar a pré-temporada com o clube inglês, e ficará fora dos amistosos do Red Devils. O atacante português faltou ao quarto dia de treinos desde a reapresentação do elenco. A informação é do portal "Manchester Evening News".

Após as férias, o elenco do Manchester United se reapresentou na última segunda-feira (4). No entanto, Cristiano Ronaldo permaneceu em Lisboa, em Portugal, e alegou "motivos pessoais" por não ter se reapresentado ao clube inglês.

O Manchester United vai viajar para a Austrália para disputar os amistosos da pré-temporada. Na próxima terça-feira (12), o clube inglês enfrenta o Liverpool. A tendência é de que Cristiano Ronaldo não participe da preparação. A imprensa europeia projetou recentemente a possível saída do atacante. O astro português teria pedido para rescindir o seu contrato, que é válido até 2023, nesta janela de transferências.