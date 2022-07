Lance entre Helinho e Victor Cuesta analisado pelo árbitro e pelo VAR - Foto: Reprodução/SporTV

Lance entre Helinho e Victor Cuesta analisado pelo árbitro e pelo VARFoto: Reprodução/SporTV

Publicado 07/07/2022 15:16 | Atualizado 07/07/2022 16:13

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio do VAR da polêmica vitória do Botafogo sobre o Bragantino. Além de três gols do clube paulista anulados, a tecnologia também avaliou um possível pênalti para os donos da casa. Apesar da sinalização positiva dos responsáveis pelo VAR de que teria havido infração, o árbitro Ramon Abatti Abel preferiu mandar o jogo seguir.

O lance envolveu o meia-atacante Helinho e o zagueiro Victor Cuesta. O VAR comandado por Wagner Reway chamou para revisão e tentou convencer o juiz a dar a penalidade. Porém, a decisão do campo acabou prevalecendo e o placar terminou com vitória do Botafogo em Bragança Paulista.

Confira a conversa entre o árbitro Ramon Abatti Abel e o VAR comandado por Wagner Reway:

– Não, nada, vai jogar. Se jogou.



– Volta nela, me dá um play. Ele mantém a perna ali. Volta mais devagar. Ele deixa a perna muito aberta, muito antes. Possível pênalti. A gente vai revisar. Ele mantém a perna não deixando o jogador passar. Ramon, revisão de possível penal na jogada com Gatito.

– Com Gatito?



– Com Cuesta. Desculpa, com Cuesta.



– Cadê a imagem? Não tem imagem, estou sem.



– Vou abrir para você. Ele mantém a perna na passagem do jogador. A bola já tinha saído. Mais alguma imagem?



– Dá mais uma imagem, em velocidade normal. Ele mantém a perna, porém o jogador não está em progressão para a frente.

– Vou voltar.



– Ele ocupa o espaço e recolhe a perna, não faz movimento de calço ou de alavanca.



– Mostro pela (câmera) 4 se você quiser. Ele segura a passagem do jogador.



– Ele ocupa o espaço, jogador sente contato e se jogada. É contato normal de um jogo, não é calço. Minha decisão é não.

– OK.