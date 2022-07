Robert Lewandowski deseja deixar o Bayern de Munique - Foto: Divulgação/AFP

Publicado 07/07/2022 15:04

Rio - O presidente do Barcelona, Joan Laporta, confirmou que a diretoria encaminhou uma proposta para Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, da Alemanha. Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (7), durante apresentação do zagueiro dinamarquês Andreas Christensen, o mandatário se mostrou otimista com o desfecho da negociação pelo atacante polonês.

"Fizemos uma oferta pelo jogador. Estamos aguardando uma resposta e vamos ver se é positiva. Agradecemos ao jogador (Lewandowski) por todas as declarações que ele fez na linha de que quer vir", afirmou Joan Laporta em entrevista coletiva.

Em dado momento da entrevista coletiva, Laporta minimizou supostas informações de que o Bayern teria questionado a capacidade do Barcelona para investir em novas contratações, e que gostaria que o valor por Lewandowski fosse pago em dinheiro.

"Não acredito nelas, acho que surgiram em um chat e foi uma brincadeira, isso não vem do Bayern. Fizemos uma oferta e eles devem estar avaliando", disse Laporta.

No final de junho, a imprensa alemã informou que o Barcelona teria oferecido proposta de 40 milhões de euros mais cinco milhões em variáveis pela contratação de Robert Lewandowski, que já demonstrou interesse em jogar no clube espanhol.