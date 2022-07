Acidente de Zhou Guanyu marcou o GP da Inglaterra - Ben Stansall / AFP

Publicado 07/07/2022 14:47

Rio - O Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1, realizado no último final de semana, ficou marcado pelo acidente envolvendo os pilotos Alexander Albon, da Williams, George Russell, da Mercedes, Pierre Gasly, da AlphaTauri, Zhou Guanyu e Valtteri Bottas, ambos da Alfa Romeo. Na ocasião, o piloto chinês acabou capotando seu carro, e foi arrastado, de cabeça pra baixo, até bater na barreira de pneus de proteção e ficar preso próximo da grade da arquibancada.

Em entrevista, Zhou revelou que, assim que notou que havia sofrido o acidente, imediatamente tirou as mãos do volante: "Você pode quebrar o pulso facilmente num acidente como esse", comentou, antes de completar:

"Eu não estava apenas com a mão afastada, mas deixei ela razoavelmente tensionada para não sair voando com o último impacto. Basicamente, só fiquei esperando o impacto final. Quando finalmente parei, não sabia onde estava porque fiquei de cabeça para baixo", disse o piloto da Alfa Romeo.

Em seguida, o chinês revelou que tentou desligar o seu carro para poder evitar um incêndio, pois havia percebido que algo estava vazando.

"Não tinha certeza se era do meu corpo ou do carro. Tentei desligar o motor porque ainda estava ligado, e eu sabia que se um incêndio começasse, seria difícil escapar", relatou.

Zhou ainda falou sobre como foi sua retirada do carro, já que estava de cabeça pra baixo e preso entre os pneus e a grade da arquibancada.

"Eu tive de me esquivar um pouco para ao menos proteger minha perna. Meus pés meio que já estavam para fora, por cima do assento, então eles conseguiram me tirar (do carro)", disse, antes de completar:

"Eu não vi que estava além da barreira de pneus, achei que estava ao lado dela. Mas eu fui parar entre a barreira e a cerca. Não sei como sobrevivi. Mas agora, olhando para trás, sei que o halo me salvou", finalizou o piloto chinês.

Zhou Guanyu não sofreu nenhuma sequela do acidente, e já está se preparando para a próxima etapa da Fórmula 1, o Grande Prêmio da Áustria. A corrida está marcada para o próximo domingo (10), às 10h (horário de Brasília).