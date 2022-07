Neymar, Mbappé e Messi - PSG - Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Publicado 07/07/2022 14:15

Rio - Apesar do novo treinador do PSG, Christophe Galtier ter falado que conta com Neymar. O brasileiro segue causando polêmica na imprensa europeia. De acordo com informações do jornal espanhol "Mundo Deportivo", a permanência do camisa 10 do Brasil teria causado um conflito entre Kylian Mbappé e Lionel Messi.

A saída de Neymar teria sido um dos pedidos do francês para renovar contrato. Enquanto isso, Lionel Messi quer o companheiro no elenco por tudo o que agrega esportivamente. O brasileiro ativou recentemente uma cláusula de renovação contratual automática em que passou a ter vínculo com o PSG até 2027.

Em sua chegada ao clube francês, o treinador Christophe Galtier se posicionou sobre Neymar e fez muitos elogios sobre o atacante do PSG. "Neymar é um dos melhores jogadores do mundo. Qual treinador não gostaria de ter ele em seu elenco? Eu estava falando antes sobre a necessidade de equilíbrio, em qualquer nível que você jogue, e eu tenho uma ideia muito clara sobre o que espero de Neymar. Vou conhecer ele, vou ouvir o que ele tem a dizer e suas expectativas. É claro que eu quero que o Neymar fique aqui com a gente. Ele está entre os melhores do mundo, todos os treinadores querem jogadores como ele", disse.