Luis Suárez - AFP

Publicado 07/07/2022 13:40

O atacante uruguaio Luis Suárez descartou as chances de vestir a camisa do River Plate após a eliminação da equipe na Libertadores, para o Vélez Sarsfield, também da Argentina. O jogador gostaria de disputar a competição continental, mas a queda precoce dos 'Millonarios' dentro do Monumental de Núñez, com o empate em 0 a 0, pôs ponto final nas tratativas.

"Estava muito animado com a possibilidade de ir para o River e brigar pela Copa Libertadores. É um sonho que tenho de ganhar uma copa na América do Sul. Como o River ficou de fora, cai a possibilidade", disse o centroavante para o jornal "Ovación", do Uruguai.

Suárez está sem clube desde que deixou o Atlético de Madrid ao fim da temporada de La Liga e negociava com o River Plate para esta temporada. Na entrevista, o jogador ainda negou que esteja em negociações com o Nacional-URU, seu clube formador.

Além de sondagens do futebol sul-americano e da Europa, a MLS (Major League Soccer), dos Estados Unidos, surge como um novo possível destino para o atacante.